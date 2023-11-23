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Тренер рассказал, что может повлиять на исход матча «Динамо» и ЦСКА

Тренер Тарханов: на игру «Динамо» и ЦСКА может повлиять пауза в чемпионате

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Алексей Даничев/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и ЦСКА. Его слова передает ODDS.

«Матч между ЦСКА и «Динамо» — всегда интрига. У «Динамо» есть проблемы в обороне, к тому же есть травмированные защитники — этот фактор может явно сказаться на качестве обороны. У ЦСКА хорошая атака, связка Чалов-Файзуллаев приносит свои плоды.

Свою роль может сыграть и случившаяся в чемпионате пауза. В таких матчах главное не проиграть. Ожидаю, что обе команды могут отличиться голами», — сказал Тарханов.

«Динамо» примет ЦСКА в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 25 ноября. Начало встречи в 17:30 по московскому времени.

После 15 туров РПЛ команды набрали по 25 очков. Столько же в активе самарских «Крыльев Советов». Команды делят третью строчку в турнирной таблице. На пять очков больше у идущего вторым «Зенита». Лидировать продолжает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича в прошлом туре разошлись миром с петербуржцами. В активе команды 32 очка.

Ранее в клубе РПЛ объяснили, как удается показывать результат с самым низким бюджетом в лиге.

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