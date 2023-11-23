Жена Акинфеева: Игорь грозится всех всячески наказать

Екатерина Акинфеева, жена голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказала, что вратарь является очень добрым папой, передает «Спорт-Экспресс».

«Как папа он очень добрый. Он старается, конечно, быть строгим, грозится всех всячески наказать. Я уже рукой просто машу на это. Он все забывает на следующий день», — сказала Екатерина.

В семье Акинфеева трое детей: Даня, Ева и Агата.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев заявил, что сделал предложение жене, когда она мыла посуду.