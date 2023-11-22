Шалимов назвал причину развития футболиста Головина

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов выразил мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин прогрессирует не из-за того, что он уехал в Европу. Слова Шалимова передает «РБ Спорт».

«На мой взгляд, разница между Александром и другими в том, что он более талантлив и этот талант в себе развивает, там есть трудолюбие и ответственность. И свой талант он реализует, что положительно его характеризует. Прогрессирует он не потому, что уехал, а потому, что правильно к своему таланту и в целом к футболу относится», — сказал Шалимов.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0, один из мячей оформил Головин. Помимо забитого мяча, хавбек на свой счет записал еще результативную передачу.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

Ранее Головина похвалили за то, что он «не валяет дурака» в сборной России.