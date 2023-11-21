В сборной России никто не заикался о премиальных после разгрома Кубы

Футболист «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, насколько матчи национальной команды помогают отвлечься от Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

«Сильно переключаться не успеваешь. Требования в сборной и «Ростове» у Валерия Георгиевича одинаковые. Как будто постоянно в одной команде, просто игроки разные.

После такого матча можно попросить премиальные? Никто даже не заикался об этом», – заявил футболист.

20 ноября россияне разгромили сборную Кубы (8:0) в товарищеском матче, который прошел в Волгограде. Голами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее футболиста сборной России сравнили с петухом.