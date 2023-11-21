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Сборная России по хоккею не примет участия в Кубке мира в 2025 году

В НХЛ заявили, что россияне, скорее всего, не выступят на Кубке мира — 2025

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что российские игроки, скорее всего, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года. Его слова приводит Daily Faceoff.

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Вы должны принимать во внимание все это», — заявил Уолш.

В сентябре заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига совместно с NHLPA собираются провести Кубок мира в 2025 году.

Отмечается, что в международном турнире примут участие сборные Канады, Швеции, Финляндии и США. Организаторы хотят провести игры в Европе.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее еще одна международная федерация допустила российских спортсменов.

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Хоккей. Сборная России
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