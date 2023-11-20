В клубе НХЛ обеспокоились уровнем игры российского хоккеиста

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Билл Герин оценил игру нападающих команды Кирилла Капризова и Мэтта Болди. Его слова приводит The Athletic.

«Это вызывает беспокойство. Но я также верю в них. Это не так просто, как, например, взять недельный перерыв, щелкнуть выключателем, и все в порядке. Очевидно, что они чувствуют себя уверенно. Иногда такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их», — заявил Герин.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 17 матчей, в которых забросил пять шайб и сделал 10 результативных передач. Он не отметился результативными действиями в двух последних встречах.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Александра Овечкина, Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова.

«Миннесота» потерпела пять поражений подряд и с 14 очками в 17 играх идет на шестом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Ранее гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вегас».