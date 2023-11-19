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Российский лидер «Тампы» Кучеров стал раздражать фанатов в США

Фанаты в США восхитились игрой хоккеиста «Тампы» Кучерова в НХЛ

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Reuters

Фанаты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высоко оценили выступление российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтон Ойлерз», в котором форвард оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 6:4. Комментарии фанатов приводит InoProSport.

Один из комментариев пользователя с ником godamnn звучит так: «Раздражает, насколько он хорош. Ха-ха».

«Кучеров просто чудесен. К 30 годам вышел на свой пик», — отметил @RydogMcNastypants.

«Те, кто не любят Кучерова, просто безумцы. Один из лучших нападающих в этой лиге», — написал @РААТ.

«Лучший игрок команды на протяжении 6 лет. Некоторые не понимают, насколько стабильно высокими все это время были его показатели», — добавил Tonkatom123.

В текущем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 17 матчах своей команды, отметившись 13 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. Россиянин возглавляет рейтинг лучших игроков лиги по системе гол+ пас. На втором месте идет Джей Ти Миллер из «Ванкувера» 10+17. Тройку лучших замыкает еще один представитель «Ванкувера» Эллиас Петтерссон (8+19).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее российский хоккеист установил два исторических рекорда НХЛ.

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