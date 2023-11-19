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Овечкин назвал рецепт побед «Вашингтона» в этом сезоне

Овечкин заявил, что «Вашингтон» нашел способ играть в свою игру

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил победу своей команды над «Коламбус Блю Джэкетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает Wtop News.

«Мы нашли способ играть в свою игру. Чаки (вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен) сыграл невероятно. Я не думаю, что сейчас мы смотрим на турнирную таблицу. Мы просто играем изо всех сил, стараемся набрать два очка в каждом матче и идти вперед», — сказал Овечкин.

Матч завершился победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. Овечкин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне. Также в составе победителей белорус Алексей Протас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. У «Коламбуса» одну из шайб забросил россиянин Иван Проворов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. «Вашингтон» после игры с «Блю Джекетс» продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Овечкин сбил с ног двух русских соперников.

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