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Назван фаворит в матче Медведева с Синнером в полуфинале Итогового турнира

Экс-теннисист Ольховский: все матчи Медведевы и Синнера были очень близкими

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Lisa Leutner/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, во время своей карьеры бывший шестой ракеткой мира в парном разряде, а также выигравший два турнира АТР в одиночном, в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил шансы Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира года АТР против итальянца Янника Синнера.

«Все матчи у них были очень близкие. И в последних поражениях в том числе – один-два мяча все решали. Поэтому и этот матч будет непростой. Считаю, что у Даниила есть все шансы пройти в финал», — считает Ольховский.

Даниил Медведев и Янник Синнер встречались восемь раз на уровне АТР. В данный момент российский теннисист имеет перевес по личным встречам – 6-2. В то же время последние два матча остались за итальянцем. В 2023 году соперники встретились четырежды, причем все четыре раза – в финалах. Медведев выиграл в Роттердаме и на «Мастерсе» в Майами, Синнер был сильнее в Пекине и Вене.

На Итоговом турнире Синнер является единственным, кто выиграл на групповой стадии все три матча, включая встречу с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Медведев победил в группе Андрея Рублева и Александра Зверева, после чего, уже оформив выход в полуфинал, уступил Карлосу Алькарасу, из-за чего занял второе место в группе.

Ранее стала известна причина провала Рублева на Итоговом турнире АТР.

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