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Приглашение Мостового и Аршавина на Матч звезд КХЛ назвали унижением хоккея

Тренер Пашков: приглашение именитых футболистов на Матч звезд КХЛ — унижение

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Пресс-служба БК PARI

Олимпийский чемпион Александр Пашков раскритиковал решение пригласить экс-футболистов Александра Мостового, Андрея Аршавина, Романа Широкова и Дмитрия Сычева в качестве помощников тренеров на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова Пашкова передает Russia-Hockey.ru.

«На мой взгляд, это унизительное для российского хоккея решение. Оно говорит о мутных временах, которые наступили в нашей лиге. С какой стати на роль героев хоккейного праздника в первую очередь приглашаются, скажем, не Майоров, Михайлов, Мальцев, Давыдов и не десятки других легенд нашего вида спорта?» — сказал Пашков.

Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится на новой «СКА Арене», которая станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Арена будет вмещать в себя около 21,5 тыс. зрителей. Матч звезд пройдет в формате турнира три на три. Четыре команды, представляющие свои дивизионы, проведут полуфиналы, финал и матч за третье место. Продолжительность каждого матча составит 20 минут.

Ранее форвард Николай Голдобин побил рекорд «Спартака» по голам за один регулярный сезон КХЛ.

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