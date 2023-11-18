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Стало известно, что говорит Карпин футболистам перед матчем с Кубой

Чалов: Карпин не говорит игрокам ничего сверхъестественного перед матчем с Кубой

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ПФК ЦСКА

Форвард ЦСКА и сборной России Федор Чалов рассказал, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин говорит игрокам перед матчем с Кубой. Слова Чалова передает «Чемпионат».

«Что Карпин говорит перед такими матчами, как с Кубой? Ничего сверхъестественного, хотим отталкиваться от своей игры и нарабатывать те моменты, которые тренируем», — сказал Чалов.

20 ноября сборная России сыграет с Кубой в Волгограде. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что сборную Кубы по футболу встретили в аэропорту Волгограда в военной форме.

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Футбол. Чемпионат России
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