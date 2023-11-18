Тарасова рассказала, может ли Загитова стать тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на желании фигуристки Алины Загитовой стать тренером, отметив, что Алина является большой спортсменкой, передает «Спорт-Экспресс».

«Алина — очень большая спортсменка, у нее большой опыт. Она хочет попробовать себя в тренерском деле, почему бы ей не сделать это? Будем следить и желать ей успеха», — сказала Тарасова.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 года в Пхенчхане. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что образ Загитовой свел всех с ума.