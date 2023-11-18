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Сборная России может сыграет с Индонезией

Россия и Индонезия обсудили возможность организации матчей футбольных сборных

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в России Хосе Таваресом и обсудил с ним возможное проведение контрольных матчей между национальными командами стран разных возрастов. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Также глава РФС рассказал о проектах развития футбола, как Юношеская футбольная лига и «Футбол в школе». Этот проект может помочь индонезийцам в организации подобных проектов в своей стране.

20 ноября сборная России сыграет с Кубой. До того в 2023 году команда Валерия Карпина одержала победы над Ираком (2:0) и Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Кроме того, сборная России провела два матча молодежным составом с олимпийской командой Египта (U-23), добившись в них одной ничьей (1:1) при одном поражении (1:2).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее футбольный тренер ответил на вопрос, должна ли жить сборная России.

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Футбол. Чемпионат России
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