Китайские студенты провели тренировку по самбо в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Студенты Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) из Китая, приехавшие в Россию постигать боевое искусство самбо, провели показательную тренировку по этому виду единоборств в павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Гости павильона «Роснефти» смогли увидеть мастерство молодых самбистов Российского университета спорта — студенты из Китая продемонстрировали на татами основные приемы самообороны.

Кроме того, в павильоне «Роснефти» прошла панельная дискуссия «Самбо — вчера, сегодня, завтра», участие в которой приняли исполнительный директор Международной федерации самбо (ФИАС) Сергей Табаков и декан социально-гуманитарного факультета Российского университета спорта Олег Майоров.

Спикеры рассказали об истории создания самбо, его становлении и развитии на международной арене, а также поделились секретами проведения успешных спортивных мероприятий.

Тематические Дни самбо стартовали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» 16 ноября в честь Всероссийского дня самбо.

До 19 ноября для гостей павильона будут проводить спортивные и культурно-образовательные программы.

В «Роснефти» отмечают, что компания уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. С 2013 года «Роснефть» является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За это время проведены десятки чемпионатов российского и международного уровня.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года, ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили 89 российских регионов, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.