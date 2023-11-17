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Стало известно, как сборной России избежать давления

Экс-игрок Алдонин призвал сборную России победить Кубу, чтобы избежать давления

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РИА Новости

Экс-футболист сборной России по футболу Евгений Алдонин заявил, что для отсутствия давления со стороны общественности национальная команда должна побеждать Кубку в предстоящем товарищеском матче. Слова Алдонина передает Legalbet.

«Нужно просто побеждать, и не будет никакого давления. После победы над Камеруном же его не было. Все понимают уровень команд, с кем приходится играть.

Многие хотят, чтобы сборная играла более результативно. Когда нет какой-то турнирной задачи, приходится дополнительно себя мотивировать. Так что не вижу никакого давления на сборную», — сказал Алдонин.

Матч России против Кубы состоится 20 ноября. До того в 2023 году команда Валерия Карпина одержала победы над Ираком (2:0) и Камеруном (1:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). Кроме того, сборная России провела два матча молодежным составом с олимпийской командой Египта (U-23), добившись в них одной ничьей (1:1) при одном поражении (1:2).

Ранее футбольный тренер объяснил, почему сборная России не поддается прогнозам.

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