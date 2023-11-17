Президент Литвы сбежал с заседания по вопросам Украины ради баскетбольного матча

Президент Литвы Гитанас Науседа принял участие в заседании Европейского совета в Брюсселе (Бельгия), но преждевременно покинул его ради баскетбольного матча «Жальгириса». Об этом сообщает Delfi.

Как утверждает издание, до окончания заседания самолет, на борту которого находился Науседа, уже поднялся в воздух. После лидер Литвы был замечен на баскетбольном матче в городе Каунас (Литва). Встреча Евросовета по вопросам экономики, Украины и миграции завершилась в 14:18, а самолет с президентом Литвы был в воздухе уже в 14:03. В 20:00 Науседа посетил матч между «Жальгирисом» и «Валенсией».

27 октября «Жальгирис» уступил «Валенсии» в матче Евролиги со счетом 72:87. Литовская команда идет после восьми матчей на 13-м месте в турнирной таблице. Испанцы расположились на четвертой строчке. Первым идет мадридский «Реал», который за восемь матчей не потерпел ни одного поражения.

Стоит отметить, что с весны 2022 года российские клубы не принимают участия в розыгрыше Евролиги.

Ранее игрок ЦСКА Гафуров заявил, что мечтает сыграть в Евролиге.