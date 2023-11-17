Роналду установил уникальный рекорд и оторвался от Месси

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду установил уникальный рекорд на уровне национальных сборных по количеству забитых мячей.

Форвард оформил гол в девятом туре квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024, в котором Португалия обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0. Для Роналду этот гол стал десятым за национальную сборную в возрасте 38 лет. До него никто не мог установить подобное достижение.

Также Роналду обновил свой же рекорд по количеству голов за национальные команды. Он возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборных, опережая Али Даеи (Иран, 109) на 19 голов, а Лионеля Месси (Аргентина, 106) – на 22.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг». Всего в 2023 году на его счету 46 голов во всех турнирах на уровне и клуба, и сборной. Выше него располагаются только норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (48 голов) и английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн (47 мячей).

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» Роналду может сыграть в Лиге чемпионов.