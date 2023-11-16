Боец Минеев: меня уже тошнит от этих мешков, бинтов, от звука, от сигнала гонга

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев эмоционально ответил людям, критикующим высокие зарплаты в ММА. Его слова передает «Известия».

«Очень большая аудитория людей почему-то считает, что кто-то должен драться за копейки. Хоть кто-то из этих людей хоть раз в жизни дрался? Вы хоть раз вообще на тренировке-то были? Вы вообще знаете, что такое каждый день вставать и идти в зал? Вот меня уже тошнит от этих мешков, бинтов, от звука, от сигнала гонга, от поединков, от спаррингов. Этим я занимаюсь уже больше 20 лет», — сказал Минеев.

18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя россиянин подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходит службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября 2023 года Минеев сразится с Иваном Штырковым.

Ранее Минеев поддержал призыв Березуцкого уезжать из страны.