Российский военный поддержал призыв Березуцкого уезжать из страны

Находящийся в зоне СВО российский боец ММА Владимир Минеева согласился со словами бывшего футболиста ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал отечественных спортсменов уезжать за границу для развития. Слова Минеева передает «Советский спорт».

«Я конечно, соглашусь в этом плане. Нужно проводить встречи и тренировки на международном уровне, нужно работать со специалистами из зарубежья, нужно перенимать лучший опыт у наших партнеров - это принцип, на котором основывается развитие. Не только в мире единоборств, но и в любом другом виде спорта», — сказал Минеев.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее депутата Ирина Роднина отреагировала на призыв Березуцкого уезжать из России.