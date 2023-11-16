Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский военный поддержал призыв Березуцкого уезжать из страны

Находящийся на СВО боец Минеев поддержал призыв Березуцкого уезжать из страны

close
100%
FIGHT NIGHTS GLOBAL

Находящийся в зоне СВО российский боец ММА Владимир Минеева согласился со словами бывшего футболиста ЦСКА Василия Березуцкого, который призвал отечественных спортсменов уезжать за границу для развития. Слова Минеева передает «Советский спорт».

«Я конечно, соглашусь в этом плане. Нужно проводить встречи и тренировки на международном уровне, нужно работать со специалистами из зарубежья, нужно перенимать лучший опыт у наших партнеров - это принцип, на котором основывается развитие. Не только в мире единоборств, но и в любом другом виде спорта», — сказал Минеев.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее депутата Ирина Роднина отреагировала на призыв Березуцкого уезжать из России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий