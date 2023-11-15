Овечкина сбили с ног ударом клюшки по горлу в матче НХЛ

Хоккеист «Вегас Голден Найтс» Брэйден Макнэбб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) грубым приемом сбил с ног российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Инцидент произошел на первых минутах первого тайма. Макнэбб ударил клюшкой в горло сопернику. Овечкин поднялся со льда и сразу же отправился на скамейку запасных, где медики осматривали его шею. Нападающему удалось избежать серьезной травмы, он продолжил матч, однако отличиться и набрать очков так и не смог.

В активе 38-летнего россиянина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Матч «Вашингтона» и «Вегаса» закончился со счетом 3:0 в пользу «столичных». Шайбами в этом поединке отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин. «Вашингтон» выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

Ранее Илья Ковальчук оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.