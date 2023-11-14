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Иностранец клуба РПЛ объяснил, почему вернулся в Россию после приостановки контракта

Игрок «Краснодара» Алонсо заявил, что клуб попросил его вернуться в Россию

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Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо раскрыл подробности своего возвращения в команду после приостановки контракта. Его слова передает «Чемпионат».

«Все знают о той проблеме, которая тогда возникла. Клуб с пониманием отнесся к моему решению. Спустя время мне позвонили из клуба и сказали, что команда находится в непростом положении и мне нужно вернуться. В итоге я снова играю за «Краснодар». И прямо сейчас мы лидируем в РПЛ», — сказал Алонсо.

Алонсо в марте 2022 года приостановил контракт с «Краснодаром» и снова стал играть в «Атлетико Минейро». В декабре того же года он вернулся в российский клуб.

Парагваец подписал контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года. Соглашение с клубом рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне Алонсо провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, отметившись одним забитым мячом.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше.

Ранее экс-тренер «Зенита» призвал футболистов отказаться от российского гражданства.

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