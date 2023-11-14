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В Госдуме рассказали, когда ждать закон о любительском спорте

Депутат Свищев сообщил о цейтноте в Госдуме из-за законопроекта о любительском спорте

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Законопроект о любительском спорте, принятый Госдумой в первом чтении, сейчас находится на стадии доработки и может быть вынесен на новое рассмотрение через несколько недель. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Законопроект сейчас находится в стадии доработки, потому что есть достаточно существенные замечания от правительства. Замечания разного характера, которые являются достаточно серьезными. Дорабатываем и довносим. У нас есть какие-то сроки, которые уже истекли. Поэтому на самом деле мы сейчас находимся в цейтноте. Но это же правительственные замечания, мы должны их обязательно учесть ко второму, третьему чтению. Я думаю, нам еще пара недель нужна. Этот законопроект находится на контроле руководства Государственной думы, поэтому ждем замечания и вносим их», — объяснил Свищев.

Законопроект о любительском спорте 10 октября прошел первое чтение в Госдуме. Документ вносит изменения в Закон «О физической культуре и спорте». В нем уточняются понятия «массовый спорт» и «корпоративный спорт», а также закрепляются новые — «любительский спорт» и «любительская спортивная лига».

Депутаты полагают, что принятие законопроекта создаст стимулы для развития массового спорта.

Ранее в Госдуме призвали российских спортсменов подождать со сменой гражданства.

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