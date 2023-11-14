Теннисист Медведев повторил рекорд Кафельникова

Российский теннисист Даниил Медведев повторил рекорд своего соотечественника Евгения Кафельникова по победам над игроками топ-10 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за один календарный год.

14 ноября Медведев одолел на Итоговым турнире в Турине Андрея Рублева. Эта победа над игроком топ-10 рейтинга ATP стала 11 для Медведева за календарный год. По этому показателю он сравнялся с Евгением Кафельниковым. Он установил это достижение в 1994 году.

В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев померится силами с немцем Александром Зверевым. В первом туре Зверев одолел Алькараса со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (9 945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8 455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7 200 очков, и является лучшим из россиян. Андрей Рублев идет на пятой позиции (4 805 очков).

Ранее Зверев обыграл Алькараса на Итоговом турнире ATP.