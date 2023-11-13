Панарин повторил рекорды России и «Рейнджерс» в НХЛ

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» и повторил два рекорда по результативности в Лиге, установленные в прошлом веке.

На 32-й минуте поединка Панарин вместе с Винсентом Трочеком помогли отличиться Алекси Лафреньеру, который забросил вторую шайбу «Рейнджерс».

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд России, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/1993, когда был игроком «Бостон Брюинз». Также игрок «Рейнджерс» повторил клубный рекорд Рода Жильбера, который был установлен в сезоне-1972/1973.

32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 23 (восемь шайб и 15 передач). Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 223 гола и 460 результативных передач в 604 матчах.

В матче «Рейджерс» и «Блю Джекетс» идет третий период, счет 3:2 в пользу «Коламбуса».

Ранее российский хоккеист стал второй звездой недели НХЛ.