Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Панарин повторил рекорды России и «Рейнджерс» в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей

close
100%
James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» и повторил два рекорда по результативности в Лиге, установленные в прошлом веке.

На 32-й минуте поединка Панарин вместе с Винсентом Трочеком помогли отличиться Алекси Лафреньеру, который забросил вторую шайбу «Рейнджерс».

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд России, который установил Дмитрий Квартальнов в сезоне-1992/1993, когда был игроком «Бостон Брюинз». Также игрок «Рейнджерс» повторил клубный рекорд Рода Жильбера, который был установлен в сезоне-1972/1973.

32-летний форвард довел общее число набранных очков в сезоне-2023/24 до 23 (восемь шайб и 15 передач). Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 223 гола и 460 результативных передач в 604 матчах.

В матче «Рейджерс» и «Блю Джекетс» идет третий период, счет 3:2 в пользу «Коламбуса».

Ранее российский хоккеист стал второй звездой недели НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий