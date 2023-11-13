Медведев высмеял главу МОК Баха из-за его слов про спорт и политику

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал слова главы Межуднародного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, заявившего, что спорт не может быть вне политики, однако должен оставаться политически нейтральным.

«По словам президента МОК Баха, если спорт выберет роль арбитра в каждом конфликте, это станет концом международного спорта. Именно поэтому он должен быть политически нейтральным.

Однако до этого он рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях по очевидной политической причине, а именно из-за конфликта между Россией и Украиной. Какой мудрый, искренний и последовательный человек!» — написал Медведев.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее Мария Захарова напомнила Баху, что спорт не приемлет дискриминаций.