«Тяжело морально»: экс-глава «Локомотива» не хочет возвращения Миранчука

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что возвращение российского полузащитника Алексея Миранчука из «Атланты» в состав «железнодорожников» станет плюсом для клуба, однако объяснил, почему такой переход будет негативным для самого игрока. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Такой переход не станет плюсом для самого Алексея. Мне бы не хотелось, чтобы он сейчас прерывал европейскую карьеру. Он может потерять интерес к футболу и мотивацию. Как будто несолоно хлебавши вернулся назад. А это очень тяжело морально», — заявил Наумов.

8 ноября издание «РБ Спорт» сообщило о желании «Локомотива» вновь заключить контракт с Миранчуком.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». 12 ноября Миранчук впервые в текущем сезоне попал в стартовый состав команды и вышел с первых минут в матче 12-го тура Серии А против «Удинезе».

Ранее информацию о возвращении Миранчука назвали слухами.