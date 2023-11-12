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Трамп сходил на UFC

Дональд Трамп в сопровождении Даны Уайта посетил турнир UFC 295

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп посетил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 295, который завершился на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

45-й президент США вошел на арену в сопровождении главы промоушена Даны Уайта, поаплодировал болельщикам, собравшимся на трибунах, после чего проследовал к своему месту в зрительном зале, расположенном вблизи октагона.

В главном бою вечера бразилец Алекс Перейра нокаутировал чешского бойца Иржи Проходку. Поединок продлился неполных два раунда и завершился досрочной победой 36-летнего южноамериканца. Первый раунд прошел при обоюдной борьбе, оба бойца большую часть времени провели в стойке. Во втором раунде 31-летний Прохазка пошел в размен, но пропустил левый боковой удар, после чего оказался на настиле. Перейра выпустил серию ударов руками в область головы оппонента, вынудив судью досрочно остановить поединок.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку в главном бою турнира UFC 295.

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