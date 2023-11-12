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Овечкин повторил рекорд Гретцки в НХЛ

Овечкин повторил рекорд Грецтки по голам в пустые ворота в НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 12 ноября «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Овечкин оформил дубль в этом поединке — благодаря первому голу он открыл счет в поединке, а вторая его шайба пришлась на последние секунды матча и была заброшена в пустые ворота соперника. Таким образом, Овечкин забросил свою 56-ю шайбу в пустые ворота в матчах НХЛ, повторив рекорд Гретцки, в активе которого столько же заброшенных подобным образом шайб.

До поединка с «Айлендерс» Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 826 шайб. Отставание от Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ составляет 68 голов. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Овечкину предсказали выход из кризиса.

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Хоккей. НХЛ
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