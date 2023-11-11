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Стало известно, откуда берется токсичность Дзюбы

Нигматуллин о Дзюбе: когда он теряет ведущую роль, то становится токсичным

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший голкипер сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин надеется, что нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба сможет продлить свое футбольное долголетие. Об этом он заявил Metaratings.

«У всех разные возможности организма, но с возрастом он стал медленнее. Артем попал в среду, где он быстро стал авторитетом. Для него очень важно играть ведущую роль в раздевалке и на поле, потому что при потере этой роли он становится токсичным в команде. Это было в «Зените» и «Спартаке». Надеюсь, подобного не случится в «Локомотиве», а если наступит, то как можно позже, чтобы Дзюба продлил свое футбольное долголетие и подольше играл», — сказал Нигматуллин.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» и «Локомотив», набрав по 21 очку, делят шестое место. В прошлом туре команды сыграли вничью 1:1, а Дзюба отметился забитым мячом.

В новом сезоне Дзюба сыграл 12 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюбу назвали самым опасным нападающим в России.

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Футбол. Чемпионат России
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