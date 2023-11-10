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Балахнин о «Спартаке»: управлять хорошими и богатыми футболистами сложно

Тренер Балахнин считает футболистов «Спартака» сильнее игроков «Ростова»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал фактор, который может помочь «Спартаку» обыграть подопечных Валерия Карпина в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что в отсутствие адекватного управления командой главным тренером могут сыграть роль индивидуальные качества футболистов.

«Безусловно, решают индивидуальные качества, потому что у «Спартака» футболисты точно посильнее ростовских. Другое дело, мы все понимаем, что управлять хорошими и богатыми футболистами гораздо сложнее — и объединить из в команду, и найти общий язык. Поэтому есть парадоксы: если лучше футболисты, не значит, что лучше команда», — заметил Балахнин.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоится в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. Соперников рассудит Кирилл Левников. На данный момент «Спартак» с 21 очком находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 17 баллами расположился на 11-й строчке.

Ранее Балахнин объяснил, что определит результат матча «Ростова» со «Спартаком».

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