Хоккейный тренер назвал три команды-открытия сезона в КХЛ

Знаменитый российский тренер Федор Канарейкин в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, какие клубы стали открытиями старта сезона в Континентальной хоккейной лиге, выделив московский «Спартак», нижегородское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу».

«Спартак» — открытие сезона. «Спартак» пока показывает хорошую, стабильную игру. Мы, спартаковские болельщики, этим удовлетворены. Открытие сезона уже второй год подряд – нижегородское «Торпедо», которое после прошлогоднего прорыва не снижает планку и продолжает прогрессировать. Ну и я, откровенно говоря, не знаю с чем связать успех «Лады»! То ли это снижение среднего уровня нашей лиги, то ли это какой-то прорыв на Востоке. Команда, которая собрана по частям в последний момент по сусекам, показывает такой результат! Вот три команды, на которые я бы обратил внимание», — рассказал Канарейкин.

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, набрав 40 очков за 28 матчей, «Торпедо» расположилось там же на третьей строчке с 36 баллами, а «Лада» и вовсе возглавляет Восточную конференцию, имея 39 баллов после 30 проведенных командой из Тольятти встреч.

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