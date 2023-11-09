Украинец оправдался за радость после матча с «Барселоной»

Известный украинский футбольный агент Александр Панков в социальных сетях ответил на критику своих соотечественников, которым не понравилась его радость после победы донецкого «Шахтера» над «Барселоной» в рамках чемпионов.

«Радость за украинский футбол, что он живет! А надо плакать? Ребята выиграли у «Барселоны» и заявили про Украину на весь мир!

«Вот так вот! Уже даже радоваться нельзя! Говорить нельзя, улыбаться нельзя, скоро спать будут запрещать!» — заявил Панков.

После матча «Барселоны» и «Шахтера» Панков выложил видео своих танцев. Многие остались недовольны его поведением из-за происходящего в стране.

7 ноября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Гамбурге (Германия) обыграл «Барселону» со счетом 1:0. Единственный гол забил Даниил Сикан.

После четырех матчей украинцы занимают третье место в группе, на шесть очков опережая бельгийский «Антверпен», идущий на последнем месте. В следующем туре команды сыграют между собой. «Барселона» и «Порту» имеют по девять набранных очков.

Ранее фанат с флагом Палестины прервал матч Лиги чемпионов.