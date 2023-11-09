В «Реале» отказались отвечать на вопрос о покупке Мбаппе

Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Брагой» отказался комментировать информацию СМИ, согласно которой клуб из Мадрида намерен навсегда отказаться от идеи трансфера французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

«Без комментариев. Я не буду отвечать на вопрос о Мбаппе», — заявил Анчелотти.

По информации издания Cadena SER, в «Реале» считают, что покупка Мбаппе повлечет за собой серьезную финансовую нагрузку. К тому же испанцы придерживаются политики, которая основана на покупке только молодых игроков.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах Лиги 1, в которых сумел 10 раз отличиться (один с пенальти) и сделать одну голевую передачу. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

Ранее Мбаппе посоветовали остаться королем своего народа.