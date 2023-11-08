Вяльбе рассказала о живущем на Украине отце

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не общается со своим отцом, который проживает на Украине.

«Папа живет на Украине — там он и родился. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас, или нет.

Когда мне было лет 20, я хотела с ним общаться, но наши отношения не были искренними. Я никогда не называла его папой. Потом я поняла, что ему от меня ничего не надо, кроме денег. В какой-то момент я устала быть дойной коровой и решила, что это надо просто прекратить», — сказала Вяльбе в передаче «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

Вяльбе родилась в Магадане в семье Галины Сынковой и Валерия Трубицына. Ее родители были родом из Ленинградской области, но в результате политических репрессий их сослали на Север.

Вяльбе начала заниматься спортом в Магадане в возрасте восьми лет. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжам. Она была выбрана президентом ФЛГР большинством голосов в 2010 году. В июне 2021 была избрана в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее Вяльбе заявила, что российский лыжный спорт находится на самовыживании.