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Овечкин нашел объяснение своим провалам в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Овечкин: иногда удача просто не на твоей стороне

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отметил, что ему порой просто не хватает удачи. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«У меня есть шансы, но иногда нужно просто посмотреть на себя и подумать, что следует сделать по-другому. Думаю, что это просто период времени, когда иногда удача просто не на твоей стороне», — заявил Овечкин.

После десяти матчей регулярного чемпионата «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 11 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. На протяжении четырех последних игр хоккеист не мог поразить ворота соперников.

За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее в Канаде предрекли Овечкину вечную игру из-за рекорда Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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