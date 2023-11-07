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Уткин сравнил тренера «Барселоны» с комментатором «Матч ТВ»

Комментатор Уткин заявил, что «Барселона» всухую проиграла бездомному «Шахтеру»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале с сарказмом высказался о выездном поражении «Барселоны» от украинского «Шахтера» в матче четвертого тура тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете. «Сосьедад» тер ей щеки об газон «Аноэты», чудом не забил, игру вытащил дико злой всем этим Араухо. И вот теперь бездомный «Шахтер» обыгрывает ее всухую в Лиге. Хави — как Костя Генич: прекрасен и при этом переоценен. Драматический случай!» — написал Уткин.

Игра прошла на стадионе «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

Единственный мяч забил украинский нападающий Даниил Сикан с передачи грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров «Барселона» с девятью очками лидирует в турнирной таблице квартета. «Шахтер» благодаря этой победе набрал шесть баллов и поднялся на третью строчку.

Константин Генич — российский комментатор, в настоящий момент работает на «Матч ТВ».

Ранее ФИФА отклонила иск «Барселоны», требовавшей с «Зенита» почти полмиллиона евро.

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