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Назван игрок, равных которому нет в РПЛ

Тренер Гладилин считает, что в командах РПЛ нет лидера уровня Головина

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Global Look Press

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил состав сборной России на ноябрьские сборы. В комментарии «Газете.Ru» специалист заявил, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин может приглашать того, кого считает нужным, поскольку сборная не играет официальных матчей, подчеркнув при этом, что в командах Российской премьер-лиги (РПЛ) нет футболистов уровня полузащитника французского «Монако» Александра Головина.

«Тренер команды сейчас ничем не рискует, он приглашает в сборную тех, кто проявляет себя в чемпионате России. Явных лидеров уровня Головина в командах премьер-лиги нет, а все остальные находятся в равных условиях, кандидатов очень много. И он на этот сбор берет тех, кого считает целесообразным взять», — полагает Гладилин.

Сборная России начнет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске 13 ноября, а 20 ноября она проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Миранчука и Захаряна.

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