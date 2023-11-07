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Карпин объяснил, почему не вызвал Миранчука и Захаряна в сборную России

Карпин не вызвал Миранчука и Захаряна из-за отсутствия игровой практики

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что состав национальной команды на ноябрьский сбор может быть изменен. Его слова передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Это предварительный список? Ответ такой же, традиционный: список максимально приближенный к финальному. Впереди еще один тур в РПЛ и во французской Лиге, откуда вызваны Головин и Кузяев, так что изменения еще возможны.

Захаряна и Миранчука нет из-за отсутствия игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы», — сказал Карпин.

7 ноября РФС опубликовал состав на ноябрьский сбор команды. В список вызванных полузащитников попал брат-близнец Алексея Миранчука — Антон, который играет за московский «Локомотив».

20 ноября в Волгограде подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кубы в товарищеском матче. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

В октябре россияне встречались со сборными Камеруна и Кении.

Ранее Матвей Сафонов заявил, что ничего не знает о Кубе.

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