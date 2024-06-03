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Белгородские власти сообщили об обстреле села Муром

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле Шебекинского городского округа

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Ведется обстрел села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Внимание! Ведется обстрел Шебекинский городской округ, с. Муром», — говорится в публикации.

Жителей призвали спуститься в подвал (укрытие).

Утром 3 июня заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах Харьковской области Украины.

Незадолго до этого Минобороны России заявило, что в ночь на 3 июня дежурные средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Белгородской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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