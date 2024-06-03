В РФС назвали дату возможного возвращения России в международные турниры ФИФА и УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью ТАСС после финала Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» заявил, что российские клубы и сборная могут вернуться на международные турниры осенью.

По его мнению, именно в этот период времени возможно улучшение взаимоотношение между РФС и ФИФА с УЕФА.

«В целом сейчас некоторая пауза в наших отношениях с обеими организациями. Я думаю, что какие-то изменения могут быть осенью. Надеюсь на это», — заявил Дюков.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Победный гол на 90+5-й минуте оформил Алип. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее Сергей Семак объяснил, почему никто не любит «Зенит».