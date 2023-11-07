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Четырех польских футболистов выгнали из сборной за пьянство

Польский футбольный союз исключил из сборной U 17 четверых игроков из-за алкоголя

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РИА Новости

Четыре футболиста юниорской сборной Польши по футболу до 17 лет были исключены из команды перед началом чемпионата мира из-за неспортивного поведения. Об этом сообщил в своих социальных сетях Польский футбольный союз (PZPN).

«В связи с неспортивным поведением и нарушением правил тренерский штаб национальной команды U-17 принял решение об исключении четырех игроков. Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули расположение сборной Польши», — сказано в сообщении.

По сообщениям, meczyki.pl четыре игрока сборной Польши были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Национальная команда проводила сбор в Индонезии и готовилась к чемпионату мира. После товарищеского матча четверо футболистов самовольно вышли из отеля, а позже их нашли в нетрезвом состоянии. У одного была обнаружена травма головы.

Чемпионат мира для футболистов не старше 17 лет стартует 10 ноября в Индонезии. Он завершится 2 декабря. Сборная Польши на групповом этапе сыграет с Японией, Сенегалом и Аргентиной.

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