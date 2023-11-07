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Российский футболист получил три высших образования

Капитан ЦСКА Акинфеев рассказал, что получил три высших образования

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Sergio Perez/Reuters

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», что имеет три высших образования. Его слова приводит ТАСС.

«В академии физической культуры учат всему. Считаю, что для любого человека, не только спортсмена, важно образование. У меня три высших образования, не знаю, остановлюсь на этом или нет.

Понемногу надо знать везде, вдруг детям надо будет помочь с уроками, а ты уже все забыл. Надо настраивать себя на то, что знать все невозможно, но мы развиваемся всю жизнь», — заявил футболист.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее голкипер ЦСКА заявил, что в России не любят слушать правду.

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