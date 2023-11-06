Буре о погоне Овечкина за Гретцки: есть нюансы

Чемпион мира в составе сборной СССР Павел Буре оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова передает «Чемпионат».

«Шанс очень хороший, потому что, несмотря на такой возраст, он играет на очень высоком уровне. Поэтому шанс очень хороший. Понятно, будут нюансы: это и здоровье, и те соперники, против которых он будет играть.

Я сам это прошел в 1994 году, когда я забил 60 голов — больше всех в лиге. И проходит буквально три матча — это шесть дней. И я превращаюсь из самого великого за шесть дней в «такой плохой, он не умеет играть, он не умеет забивать».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Россиянин не может забить уже четыре матча подряд. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее сообщалось, что 19-летний российский хоккеист вышел в лидеры НХЛ по очкам среди новичков.