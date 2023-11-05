Тренер «Локомотива» выдвинул претензию Дзюбе

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что нападающий Артем Дзюба не слишком качественно исполнил удар со штрафного по ходу второго тайма. Его слова передает «Газета.Ru».

По его словам, форвард на тренировках отрабатывал исполнения стандартного положения, однако в матче исполнил несильный удар, который не создал опасности у ворот Александра Максименко.

«Да, Артем некачественно исполнил удар», — заявил Галактионов.

Матч «Локомотив» — «Спартак» завершился результативной ничьей со счетом 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой игры обе команды набрали по 21 баллу и сохранили за собой пятое и шестое место в турнирной таблице чемпионата России соответственно. В следующем туре «Спартак» дома примет «Ростов», а «Локомотив» на своем поле сыграет против грозненского «Ахмата».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал «на тоненькой» ничью с «Локомотивом».