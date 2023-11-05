Джокович стал победителем парижского «Мастерса»

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем парижского турнира серии «Мастерс», обыграв в финале болгарина Григора Димитрова.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Джокович сделал пять подач навылет, одну двойную ошибку и три брейка.

36-летний Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 96 титулов под эгидой организации, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема.

В полуфинале Джокович переиграл россиянина Андрея Рублева. Встреча продолжалась чуть более трех часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Россиянин потерпел пятое поражение в шести личных матчах против серба. После матча Джокович заявил, что Рублев играл на высоком уровне.

«Большую часть матча Рублев сдавливал меня, как змея лягушку. Он играл на чрезвычайно высоком уровне. Знал, что он обладает отличными качествами, но сегодня он играл зашкаливающе», — сказал Джокович.

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