Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джокович стал победителем парижского «Мастерса»

Джокович стал победителем парижского «Мастерса», обыграв Димитрова

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем парижского турнира серии «Мастерс», обыграв в финале болгарина Григора Димитрова.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Джокович сделал пять подач навылет, одну двойную ошибку и три брейка.

36-летний Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 96 титулов под эгидой организации, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема.

В полуфинале Джокович переиграл россиянина Андрея Рублева. Встреча продолжалась чуть более трех часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Россиянин потерпел пятое поражение в шести личных матчах против серба. После матча Джокович заявил, что Рублев играл на высоком уровне.

«Большую часть матча Рублев сдавливал меня, как змея лягушку. Он играл на чрезвычайно высоком уровне. Знал, что он обладает отличными качествами, но сегодня он играл зашкаливающе», — сказал Джокович.

Ранее играющий в Европе российский футболист рассказал о помощи от поляка.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий