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Ловчев обратился к игрокам «Краснодара»: не обязательно устраивать медпункт на поле

Ловчев упрекнул игроков «Краснодара» в затяжке времени

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев в своем Telegram-канале раскритиковал игроков «Краснодара» за то, что те тянут время в концовке своих матчей.

«То есть матч решило исполнительское мастерство более классной команды. «Зенит» вышел на первое место в таблице, но у «Краснодара» матч в запасе. Питер отходит от потерь в составе и от брожения в умах лидеров, все становится на свои места. Именно «Зенит» и станет чемпионом.

«Краснодар». Не обязательно совсем устраивать медпункт на поле», — написал Ловчев.

«Зенит» в матче 14 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:0. Голами отметились Иван Сергеев и Матео Кассьерра.

В чемпионате сменился лидер после стартовых игр 14 тура. «Зенит» благодаря победе над «Балтикой» возглавил турнирную таблицу (29 очков). «Краснодар», отстающий на одно очко, сыграет с «Крыльями Советов», замыкающими тройку лидеров, 5 ноября. Последними в таблице идут «Сочи», чуть выше — «Балтика».

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» побил рекорд РПЛ.

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