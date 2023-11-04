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Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в полуфинале турнире в Париже

Теннисист Рублев уступил Джоковичу и не смог выйти в финал турнира в Париже

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Andrew Candridge/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает €5,7 млн.

Встреча продолжалась чуть более трех часов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Россиянин потерпел пятое поражение в шести личных матчах против серба. В финале турнира Джокович встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

26-летний Рублев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе 14 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше 1/4 финала. В 2021 году российский теннисист в паре с Анастасией Павлюченковой стал чемпионом Олимпийских игр — 2020 в миксте, а в составе команды России завоевал Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

36-летний Джокович занимает первое место в рейтинге ATP, на его счету 96 титулов под эгидой организации, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису рассказала о своей беременности.

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