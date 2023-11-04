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МОК обвинили в использовании Олимпиады в политической борьбе

Чернышенко обвинил МОК в использовании Игр как рычага в политической борьбе

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Российское общество «Знание»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в рамках выставки-форума «Россия», что Международный олимпийский комитет (МОК) использует Олимпийские игры как рычаг политической борьбы. Его слова приводит РИА Новости.

«Следующий год у нас будет богат на спортивные события. Как когда-то в конце XIX века Пьер де Кубертен объединил существующие античные виды спорта (метание диска, копья, бег), назвал это Олимпийскими играми и снабдил их идеологией, миссией.

Этот продукт развивался некоторое время, сейчас, правда, переживает определенный спад из-за того, что МОК стал его использовать как рычаг политической борьбы и отстраняет наших спортсменов от участия в Играх», — заявил Чернышенко.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Организация не установила крайнего срока по снятию отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Также окончательного решения о допуске россиян на Олимпийские игры — 2024 озвучено не было.

Ранее Сергей Лавров заявил, что МОК показал свою несостоятельность.

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