Месси учел свой возраст в вопросе участия на чемпионате мира 2026 года

Нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси заявил, что в силу возраста ему будет сложно принять участие на чемпионате мира 2026 года. Слова аргентинского футболиста передает журналист Фабрицио Романо в Telegram-канале.

«Чемпионат мира 2026 года? Учитывая то, сколько мне будет на тот момент лет, это кажется трудным, но посмотрим», — сказал Месси.

30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа форвард завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании, и аргентинец стал свободным агентом. Он признавался, что готов был отказаться от половины зарплаты ради того, чтобы остаться.

Ранее Месси привез «Золотой мяч» в академию «Интер Майами».