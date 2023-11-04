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Экс-тренер «Локомотива» Семин: футбол — это не только Москва и Санкт-Петербург

Тренер Семин: матч с Кубой поспособствует популяризации футбола в России

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что матч сборной России с Кубой поспособствует популяризации футбола в стране. Слова Семина передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас все соперники достойные для сборной России. Самое важное, что эти матчи происходят на периферии. На периферии надо популяризировать футбол. Сегодня в Волгограде надо сыграть, завтра в другом маленьком городе, например в Орле. Ведь футбол — это не только Москва или Санкт-Петербург», — сказал Семин.

Матч состоится 20 ноября в Волгограде. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В октябре подопечные Валерия Карпина обыграли национальную команду Камеруна со счетом 1:0 и сыграли вничью с Кенией. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ранее экс-футболист Александр Мостовой усомнился, что сборной России нужен матч с Кубой.

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Футбол. Чемпионат России
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